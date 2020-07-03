Podolski Kruse'nin ayrılığını değerlendirdi

Tecrübeli oyuncu, "Ödemeyi almış, alamamış o konuda yorum yapamam. Türk futbolunun en büyük sıkıntılarından biri bu. Kariyerli ve yetenekli, ünlü futbolcuları getirirken ilk ödemeleri yapılıyor ama sonrası gelmiyor. Son yıllara baktığımızda hep aynı sıkıntılardan bahsediyoruz. Alt yapıyı doldurmak lazım. Sadece onları getirmekle iş bitmiyor" dedi.