Fenerbahçe Kenan ve Kaan'ın peşinde
Fenerbahçe transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Kenan ile Kaan için kulüpleri Fortuna ile ilk teması sağlayıp, oyuncuların 'şartlarını' sordu.
Hedefte takımları küme düşen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan var. Yönetim, iki oyuncuyu da hem yerli olmaları hem de üstün özellikleri nedeniyle kadrosuna katmak istiyor. Hem Kaan hem de Kenan'ın transferi konusunda oyuncu ve Fortuna Düsseldorf ile irtibat kuran sarı-lacivertlilerin futbolcuların şartlarını sorduğu bildirildi. Önümüzdeki günlerde resmi teklif sunulacak. Satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğinin de masaya getirileceği öğrenildi. Düsseldorf'un öncelikle iki oyuncuyu satıp ekonomik anlamda güçlenmek istediği ancak kiralama seçeneğini de değerlendireceği belirtiliyor.
Sağ bek ve stoperde görev yapabilen Kaan, bu sezon 34 maçta, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Forvet Kenan ise 22 maçta 6 gol kaydetti.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Kenan ve Kaan'ın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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