Fenerbahçe Kenan ve Kaan'ın peşinde

Hedefte takımları küme düşen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan var. Yönetim, iki oyuncuyu da hem yerli olmaları hem de üstün özellikleri nedeniyle kadrosuna katmak istiyor. Hem Kaan hem de Kenan'ın transferi konusunda oyuncu ve Fortuna Düsseldorf ile irtibat kuran sarı-lacivertlilerin futbolcuların şartlarını sorduğu bildirildi. Önümüzdeki günlerde resmi teklif sunulacak. Satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğinin de masaya getirileceği öğrenildi. Düsseldorf'un öncelikle iki oyuncuyu satıp ekonomik anlamda güçlenmek istediği ancak kiralama seçeneğini de değerlendireceği belirtiliyor.



Sağ bek ve stoperde görev yapabilen Kaan, bu sezon 34 maçta, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Forvet Kenan ise 22 maçta 6 gol kaydetti.