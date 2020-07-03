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03 Temmuz 2020, Cuma
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'de yeni hoca için 2 isim ön plana çıktı!

Fenerbahçe'de yeni hoca için 2 isim ön plana çıktı!

’de yeni hoca için 2 isim öne çıktı. Mali kriterler, sportif direktörle () uyum şartı gözleri ve ’a çevirdi.

'de yeni teknik direktör için ile bir adım öne çıktı. Başkan önceki gün katıldığı programda, "Birine odaklandık, sezon bitirince açıklayacağız" demiş ancak isim vermemişti. Koç'un, "Hoca, menajer, sportif direktör tek vücut olmalı" kriteri, 'nun gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilme ihtimali de göz önüne alındığında takımın onunla uyumlu çalışacak bir Türk hocaya emanet edileceği görüşüne ağırlık kazandırdı. Yönetim içinde de 'le şampiyonluk kovalayan Okan Buruk ve 'u kupada finale çıkaran Erol Bulut isimlerine olumlu bakıldığı belirtiliyor. Buruk'un Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olması, Erol Bulut'un ise kulübü tanıması avantaj olarak görülüyor. Gündemdeki diğer adaylardan 'nin ise yüksek maliyeti engel. Temas kurulduktan sonra beklemeye alınan Nenad Bjelica ve 'nın ise düşük de olsa hala şanslarının bulunduğu ifade ediliyor.

  1. 3.7.2020
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