Fenerbahçe'de yeni hoca için 2 isim ön plana çıktı!
Fenerbahçe’de yeni hoca için 2 isim öne çıktı. Mali kriterler, sportif direktörle (Emre Belözoğlu) uyum şartı gözleri Erol Bulut ve Okan Buruk’a çevirdi.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Okan Buruk ile Erol Bulut bir adım öne çıktı. Başkan Ali Koç önceki gün katıldığı programda, "Birine odaklandık, sezon bitirince açıklayacağız" demiş ancak isim vermemişti. Koç'un, "Hoca, menajer, sportif direktör tek vücut olmalı" kriteri, Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilme ihtimali de göz önüne alındığında takımın onunla uyumlu çalışacak bir Türk hocaya emanet edileceği görüşüne ağırlık kazandırdı. Yönetim içinde de Başakşehir'le şampiyonluk kovalayan Okan Buruk ve Alanyaspor'u kupada finale çıkaran Erol Bulut isimlerine olumlu bakıldığı belirtiliyor. Buruk'un Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olması, Erol Bulut'un ise kulübü tanıması avantaj olarak görülüyor. Gündemdeki diğer adaylardan Manuel Pellegrini'nin ise yüksek maliyeti engel. Temas kurulduktan sonra beklemeye alınan Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı'nın ise düşük de olsa hala şanslarının bulunduğu ifade ediliyor.
- 3.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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