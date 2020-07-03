Ozan Zeybek: Camianın Ali Koç'a rakip hazırladığını duydum!

Eskiden bu işin köstebekleri vardı şimdi ise tetikçileri doğdu. Garibanın ezildiği zenginin caka attığı gibi bir imaj beyinlerimize kazınmış durumda. Hiç kimse halinden memnun değil. Herkesin yakınacağı veya dert yanacağı bir konu gibi... Sanki işçinin, emekçinin hayalleri gasp edilmişcesine oluşan bir isyan var ortada. Bu kadar çok abinin olduğu yerde ezilenler ise malın gerçek sahipleri.