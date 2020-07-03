Ozan Zeybek: Camianın Ali Koç'a rakip hazırladığını duydum!
Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, bu hafta çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Zeybek, Fatih Terim'den şampiyonluk yarışına; küme düşme hattından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşısına çıkmaya hazırlanan rakibe kadar birçok konuda çarpıcı noktalara değindi. İşte o yazı...
Sefasını yaşamayı beklerken, cefaya dönen ligimizin son haftalarına girdik. Bu iş başladığından beri; 'hak eden kazansın' diyerek yola devam ediyoruz. Fakat gün bitmeden yeni bir olay ile karşılaşıyoruz. Konular artık sabrı da selameti de zorlar bir hal alıyor. Biri çıksın da yiğitlik yapsın ve eteğindeki taşları döksün. Yoksa bazılarının kulağına ezanın okunması yakındır.
Eskiden bu işin köstebekleri vardı şimdi ise tetikçileri doğdu. Garibanın ezildiği zenginin caka attığı gibi bir imaj beyinlerimize kazınmış durumda. Hiç kimse halinden memnun değil. Herkesin yakınacağı veya dert yanacağı bir konu gibi... Sanki işçinin, emekçinin hayalleri gasp edilmişcesine oluşan bir isyan var ortada. Bu kadar çok abinin olduğu yerde ezilenler ise malın gerçek sahipleri.
"BAŞAKŞEHİR KENDİNDEN ÇOK TRABZONSPOR'UN NE YAPACAĞINI MERAK EDİYOR"
İnsanların geleceğe dair vadettikleri mazideki icraatlarına bakmadan anlaşılamaz. Kasımpaşa bize bunu şimdi göstermeye çalışacak. Aslına bakarsan Kayseri de bu felsefede. Onun için de kararımızı bu hafta vereceğiz. Aramızda kalsın; Başakşehir kendinden daha çok Trabzonspor'un ne yapacağını merak ediyor.
"FATİH HOCA 'BENDEN BURAYA KADAR' DEMİŞ"
Fatih Hoca eskiden kanının son damlasına kadar savaşırdı ama artık bu işi tivitinin son noktasına kadar yapıyor. Salı günü yazdıklarını okuduğumda, anladım ki; 'bu saatten sonra ben yokum 'demiş. Ya da bir başka deyişle; 'benden buraya kadar'. Güzel bir tatil mesajı vermiş. Zaten ruh hali böyle ve mevzu benim anladığım gibiyse; Beşiktaş ligi Galatasaray'ın üzerinde tamamlar.