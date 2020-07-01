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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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pozitif çıktı

Janssen pozitif çıktı

'nin eski oyuncularından , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nin eski oyuncularından , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 'da Monterrey forması giyen Hollandalı, "Şu anda iyiyim. Evde şu anda kendime dikkat ediyorum. Mümkün olur olmaz takım arkadaşlarımın yanına geri döneceğim" dedi. Meksika'da Cruz Azul kulübünde de 22 oyuncunun testi pozitif çıkmıştı.
  1. 1.7.2020
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