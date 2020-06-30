Vedat Muriqi'ye İngiltere'den flaş talip!
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin talipleri artmaya devam ediyor. Premier Lig ve Serie A'dan birçok takımın istediği Muriqi için bu kez Championship ekibi West Bromwich Albion devreye girdi.
Avrupa kulüplerinin Vedat Muriqi'ye ilgisi devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğu olmazsa olmaz hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, yeni bir yapılanmaya gidecek. Maddi açıdan elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, takımın önemli oyuncularından Vedat Muriqi'yi ciddi bir bonservis bedeliyle göndermeye sıcak bakıyor.
TOTTENHAM'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Daha önce devre arasında Tottenham'ın 19 milyon Euro teklif yaptığı Kosovalı yıldız için Fenerbahçe 28 milyon Euro talep etmiş ve transfer gerçekleşmemişti.
Muriqi'nin şimdiki en ciddi talibiyse Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion... West Bromwich, ilk iki takımın direkt olarak Premier Lig'e yükseldiği Championship'te bitime 7 hafta kala 2. sırada bulunuyor. West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselmesi halinde flaş forvet transferi olarak Vedat Muriqi'yi düşünürken, Fenerbahçe'nin beklentisi Tottenham'dan talep ettiğine yakın bir bonservis bedeli.
GELECEK PARAYLA İKİ FORVET + İRFAN CAN ALINACAK
Sarı-lacivertliler, Vedat'ın satılması halinde iki forvet transferi yapacak. Buradan gelecek parayla İrfan Can Kahveci'nin de alınması hedefleniyor.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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