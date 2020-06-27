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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Yandaş 'a ailesiyle yerleşecek

Mert Hakan Yandaş İstanbul'a ailesiyle yerleşecek

ve arasında transfer düellosuna neden olan Yandaş, sarı-lacivertli takımla anlaşmıştı. Başarılı futbolcunun, 'daki düzeni için çalışmalara şimdiden başladığı ortaya çıktı.

Demir Grup 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun ligin bitimiyle birlikte sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre 'ta tek başına yaşayan , 'daki yaşantısını ise ailesiyle birlikte kuracak. Mert Hakan, şu an 'da yaşayan anne, baba ve kız kardeşini İstanbul'a getirecek.

Tesislere yakın ev tutacak olan yıldız futbolcu, Sivas'ta çektiği aile hasretini İstanbul'da yaşamayacak. Oyuncu yeni şehir ve takıma adaptasyon sürecinde aile desteği alacak.

Mert Hakan Yandaş, ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Sivasspor'la müthiş bir çıkış yakalayan Mert'in tek hedefi, bu çıkışı Fenerbahçe forması ile de sürdürüp Haziran 2021'de oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer almak.

  1. 27.06.2020
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