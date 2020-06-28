Tahir Karapınar: Sıkıntılar var!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tahir Karapınar maç sonu yaptığı açıklamada skor yapma konusunda sorun yaşadıklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Gerçekten zor maç oldu, kolay olmasını bekliyorduk. Yaratıcılık konusunda sıkıntılarımız var. Ayrıca çok eksiğimiz var. Simon Falette'i kaybettik. Mehmet Ekici'yi kaybettik. Genç oyuncularımızı bugün üniversite sınavına gönderdik. Bireysel hatalar yapan bir takımız, bunu kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Sarılacivertli teknik adam, kalan haftalarda bunu en aza indirmek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.