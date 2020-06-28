Tahir Karapınar: Sıkıntılar var!
Teknik patron Karapınar “Kolay bir maç bekliyorduk ama zor oldu. Yaratıcılık konusunda sıkıntılıyız” dedi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tahir Karapınar maç sonu yaptığı açıklamada skor yapma konusunda sorun yaşadıklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Gerçekten zor maç oldu, kolay olmasını bekliyorduk. Yaratıcılık konusunda sıkıntılarımız var. Ayrıca çok eksiğimiz var. Simon Falette'i kaybettik. Mehmet Ekici'yi kaybettik. Genç oyuncularımızı bugün üniversite sınavına gönderdik. Bireysel hatalar yapan bir takımız, bunu kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Sarılacivertli teknik adam, kalan haftalarda bunu en aza indirmek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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