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28 Haziran 2020, Pazar
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: Sıkıntılar var!

Tahir Karapınar: Sıkıntılar var!

Teknik patron Karapınar “Kolay bir maç bekliyorduk ama zor oldu. Yaratıcılık konusunda sıkıntılıyız” dedi.

'nin teknik direktörü maç sonu yaptığı açıklamada skor yapma konusunda sorun yaşadıklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Gerçekten zor maç oldu, kolay olmasını bekliyorduk. Yaratıcılık konusunda sıkıntılarımız var. Ayrıca çok eksiğimiz var. Simon Falette'i kaybettik. 'yi kaybettik. Genç oyuncularımızı bugün üniversite sınavına gönderdik. Bireysel hatalar yapan bir takımız, bunu kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Sarılacivertli teknik adam, kalan haftalarda bunu en aza indirmek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

  1. 28.6.2020
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