Ozan'dan hayat öpücüğü

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u son dakika golüyle 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü. Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısı sessiz geçerken, ikinci yarıda ortalık hareketlendi. 56'da Umut'un vuruşunda top kale direğinden geri geldi. 65'te Gökhan Töre, Emre ile girdiği mücadele sonrası hakem Ali Şansalan'dan önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

YİNE KABUS DERKEN

70'te Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriç kafayla topu ağlara bıraktı: 1-0. Pes etmeyen Malatya, 81'de Ndayishimiye ile eşitliği sağladı. 89'da Donald'ın şık golüyle öne fırladı. Fenerbahçe için yine 'kabus' senaryoları yazılırken Ozan Tufan sahneye çıktı. Milli futbolcu, 90 ve 90+6'da attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Üst üste Trabzonspor (kupa) ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından kazanan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma şansını korudu.

KÖTÜ FUTBOL İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM

Maçın yıldızı Ozan Tufan, kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyum ancak kötü bir performans sergiledik. Son anda takımın da gayretiyle beraber kazanmayı başardık. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Birçok sıkıntılarımız var. Kötü futboldan dolayı özür dilemek istiyorum. Arkadaşlarımızla beraber bu gemiyi limana yanaştıracağız. Bütün maçlarımızı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.