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28 Haziran 2020, Pazar
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Ozan'dan hayat öpücüğü

Ozan'dan hayat öpücüğü

65’te on kişi kalan Malatyaspor, Muriç’e 2 şık golle yanıt verip öne geçti. ; 90 ve 90+6’daki golleriyle maçı çevirip, Avrupa ümitlerini sürdürdü.

Süper Lig'de , sahasında konuk ettiği 'u son dakika golüyle 3-2 yenerek Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü. 'de oynanan mücadelenin ilk yarısı sessiz geçerken, ikinci yarıda ortalık hareketlendi. 56'da Umut'un vuruşunda top kale direğinden geri geldi. 65'te , Emre ile girdiği mücadele sonrası hakem Ali Şansalan'dan önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

YİNE KABUS DERKEN
70'te Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriç kafayla topu ağlara bıraktı: 1-0. Pes etmeyen Malatya, 81'de Ndayishimiye ile eşitliği sağladı. 89'da Donald'ın şık golüyle öne fırladı. Fenerbahçe için yine 'kabus' senaryoları yazılırken sahneye çıktı. Milli futbolcu, 90 ve 90+6'da attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Üst üste (kupa) ve yenilgilerinin ardından kazanan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma şansını korudu.

KÖTÜ FUTBOL İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM
Maçın yıldızı Ozan Tufan, kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyum ancak kötü bir performans sergiledik. Son anda takımın da gayretiyle beraber kazanmayı başardık. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Birçok sıkıntılarımız var. Kötü futboldan dolayı özür dilemek istiyorum. Arkadaşlarımızla beraber bu gemiyi limana yanaştıracağız. Bütün maçlarımızı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

  1. 28.6.2020
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