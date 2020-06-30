Plase Scariolo

İlk aday olarak Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Sarunas Jasikevicius'u gündemine alan sarı- lacivertlilerin, İspanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra NBA ekibi Toronto Raptors'a giden Scariolo ile temasta olduğu öğrenildi. 59 yaşındaki koç; Bologna, Unicaja, Real Madrid, Khimki, Milano gibi takımları da çalıştırdı.