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30 Haziran 2020, Salı
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Plase Scariolo

Plase Scariolo

Obradovic'in yerine koç arayışını sürdüren Fenerbahçe Beko, son olarak 'de 'ta yardımcı hocalık yapan İtalyan koç Sergio Scariolo'ya teklif götürdü.

İlk aday olarak 'ı çalıştıran Sarunas Jasikevicius'u gündemine alan sarı- lacivertlilerin, İspanya 'ndan ayrıldıktan sonra ekibi 'a giden Scariolo ile temasta olduğu öğrenildi. 59 yaşındaki koç; Bologna, Unicaja, , Khimki, Milano gibi takımları da çalıştırdı.

  1. 30.6.2020
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