Fenerbahçe Beko'nun B planı Sergio Scariolo!
Fenerbahçe Beko'da takımdan ayrılan Zeljko Obradovic'in yerine yeni başantrenör arayışları sürüyor. Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, alternatif isim olarak ise İspanya'yı dünya şampiyonu yapan İtalyan çalıştırıcı Sergio Scariolo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...
Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından başantrenör arayışlarına hemen başlayan Fenerbahçe Beko, listenin en tepesine Sarunas Jasikevicius'u koymuştu.
Zalgiris'i çalıştıran Litvanyalı koç ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin, genç çalıştırıcıdan olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatif ismini de belirlediği ortaya çıktı.
B PLANI SCARIOLO
Nova Sports'un haberine göre Kanarya, İspanya'yı geçtiğimiz yıl dünya şampiyonluğuna taşıyan İtalyan koç Sergio Scariolo'yu gündemine aldı.
Sarı-lacivertli yönetimin, Jasikevicius'tan olumsuz yanıt gelmesi halinde 59 yaşındaki başantrenörle masaya oturacağı kaydedildi.
Şu anda İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Scariolo, aynı zamanda NBA şampiyonu Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.
- 29.06.2020
- Emre Bol: Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir
- Zeki Uzundurukan: Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı
- Galatasaray'da sakatların son durumu ne? Trabzon maçında...
- "Pandemi sonrası hiçbir takım bıraktığımız formda değil"
- İşte Emre Belözoğlu'nun gözyaşlarının sırrı
- Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor
- Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
- Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
- Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Beko'nun B planı Sergio Scariolo! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.