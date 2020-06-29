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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin başına dünya şampiyonu hoca! Jasikevicius olmazsa...

'nun B planı !

Fenerbahçe Beko'nun B planı Sergio Scariolo!

'da takımdan ayrılan 'in yerine yeni başantrenör arayışları sürüyor. ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, alternatif isim olarak ise 'yı dünya şampiyonu yapan İtalyan çalıştırıcı 'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

'in ayrılığının ardından başantrenör arayışlarına hemen başlayan , listenin en tepesine 'u koymuştu.

Zalgiris'i çalıştıran Litvanyalı koç ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin, genç çalıştırıcıdan olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatif ismini de belirlediği ortaya çıktı.

B PLANI SCARIOLO
Nova Sports'un haberine göre Kanarya, 'yı geçtiğimiz yıl dünya şampiyonluğuna taşıyan İtalyan koç 'yu gündemine aldı.

Sarı-lacivertli yönetimin, Jasikevicius'tan olumsuz yanıt gelmesi halinde 59 yaşındaki başantrenörle masaya oturacağı kaydedildi.

Şu anda İspanya 'nı çalıştıran Scariolo, aynı zamanda NBA şampiyonu 'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.

  1. 29.06.2020
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