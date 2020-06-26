Fenerbahçe'de gündem istifa! Ali Koç'a destek geriledi
Fenerbahçe'de futbolda alınan üst üste başarısızlıklar hayal kırıklığı yaratırken, basketbol şubesinde yaşanan Obradovic ayrılığı taraftarı kızdırdı. Başkan Ali Koç'a olan destek geriledi.
Fenerbahçe'de taraftarın gündemi 'istifa'!.. Futbolda iki sezondur yaşanan başarısızlığın ardından, basketbol takımını marka yapan Obradovic'in de ayrılmak zorunda bırakılması Ali Koç'a olan desteği en düşük düzeye indirdi. Göreve geldiğinde taraftar arasında yüzde 90'ları aşan desteklenme oranına sahip olan Koç'a verilen destek yüzde 60'lara kadar geriledi. Yönetime olan destek ise yüzde 50 sınırında. Aziz Yıldırım'ın geri dönmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 40'lara yükseldi.
- 26.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de gündem istifa! Ali Koç'a destek geriledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.