Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'e veda videosu! "Her şey için teşekkürler"
Fenerbahçe, 7 yıllık serüvenin ardından koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdığını resmen açıklamıştı. Sarı lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Obradovic'e teşekkür etti.
Fenerbahçe'de sayısız kupalar ve Euroleague şampiyonluğu kazanan Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada, Sırp antrenörün 1 yıl takım çalıştırmak istemediğini ifade etti.
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Fenerbahçe, Zeljko Obradovic için özel bir veda videosu hazırlarken, "Biz her zaman birlikteyiz... Her şey için teşekkürler Zeljko Obradovic!" yazısını paylaştı.
İşte o paylaşım;
Biz her zaman birlikteyiz... ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 24, 2020
Her şey için teşekkürler Zeljko Obradovic! pic.twitter.com/NTMb3P5T17
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 16:11
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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'e veda videosu! "Her şey için teşekkürler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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