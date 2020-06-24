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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'de 'e veda videosu! "Her şey için teşekkürler"

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'e veda videosu! "Her şey için teşekkürler"

, 7 yıllık serüvenin ardından koç ile yollarını ayırdığını resmen açıklamıştı. Sarı lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Obradovic'e teşekkür etti.

'de sayısız kupalar ve Euroleague şampiyonluğu kazanan ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada, Sırp antrenörün 1 yıl takım çalıştırmak istemediğini ifade etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Fenerbahçe, Zeljko Obradovic için özel bir veda videosu hazırlarken, "Biz her zaman birlikteyiz... Her şey için teşekkürler Zeljko Obradovic!" yazısını paylaştı.

İşte o paylaşım;

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 16:11
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