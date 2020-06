Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'e veda videosu! "Her şey için teşekkürler"

Fenerbahçe'de sayısız kupalar ve Euroleague şampiyonluğu kazanan Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada, Sırp antrenörün 1 yıl takım çalıştırmak istemediğini ifade etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic için özel bir veda videosu hazırlarken, "Biz her zaman birlikteyiz... Her şey için teşekkürler Zeljko Obradovic!" yazısını paylaştı.

İşte o paylaşım;