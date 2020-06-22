Max Kruse’ye 2 teklif
Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh eden Max Kruse'ye İspanya'dan iki talip olduğu öğrenildi. El Gol, Real Betis ve Villarreal'in Alman yıldız ile ilgilendiğini belirtti.
İki İspanyol ekibinin, tecrübeli futbolcunun menajeriyle temas kurduğu kaydedildi. Kruse'ye ayrıca ABD, Çin ve Arap kulüplerinden de teklifler olduğu öğrenildi.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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