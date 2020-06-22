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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse’ye 2 teklif

’ye 2 teklif

Max Kruse’ye 2 teklif

ile sözleşmesini fesh eden 'ye 'dan iki talip olduğu öğrenildi. El Gol, ve Villarreal'in Alman yıldız ile ilgilendiğini belirtti.

İki İspanyol ekibinin, tecrübeli futbolcunun menajeriyle temas kurduğu kaydedildi. Kruse'ye ayrıca ABD, ve Arap kulüplerinden de teklifler olduğu öğrenildi.

  1. 22.6.2020
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