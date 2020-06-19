Manuel Pellegrini için flaş iddia! Fenerbahçe derken...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin Pellegrini'ye ilgisinin bulunduğu ifade edilirken, La Cuarta'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı ve ünlü teknik adamın tercih edeceği takım duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda belirsizlik sürüyor. La Cuarta, okuyucularına aktardığı haberde ünlü teknik adamın tercih edeceği takımı duyurdu.
Buna göre Fenerbahçe ve Real Betis, Şilili hocayı istiyor ancak onun tercihi Valencia'dan yana olacak.
Pellegrini'ye yakın bir kaynak olarak görülen Diario La Cuarta'ya göre tecrübeli teknik direktöre Avrupa'dan üç önemli takımın ilgisi var. Bunların en ciddisi ve güçlü olanı Valencia. Ancak, şu an için beklemek zorundalar.
"FENERBAHÇE SEÇECEĞİ ÇOK UZAK"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre corona virüsü (koronavirüs) pandemisi süresince Fenerbahçe, Pellegrini'ye teklif götürmüş ancak hoca reddetmişti. Şu anda Fenerbahçe seçeneği kendisi adına en uzak seçenek olarak gözüküyor.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA 9 MİLYONDAN VAZGEÇECEK
Son olarak Premier Lig ekibi West Ham United ile çalışan ve kulüpten gönderilen Pellegrini'nin yıllık maaşı 9 milyon dolar ve bu paranın tecrübeli teknik adama ödenmesi gerekiyor. Eğer Pellegrini yeni bir anlaşma yaparsa bu paradan vazgeçecek.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 13:56
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