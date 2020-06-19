Fenerbahçe'den Oleksandr Zubkov sürprizi! İlk temas kuruldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den sürpriz hamle! İlk temas kuruldu

'den sürprizi! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'den Oleksandr Zubkov sürprizi! İlk temas kuruldu

çalışmalarına ara vermeden devam eden , bonservisi ekibi 'te olan 23 yaşındaki 'u gündemine aldı. Sarı-lacivertli takımın, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.

'den sürpriz hamlesi... Sarı-lacivertliler bonservisi 'te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan kanat oyuncusu 'u transfer etmek için kolları sıvadı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve Shakthar Donetsk ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Shakthar'a 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro önermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı oyuncuya da aynı rakamı teklif etmeyi düşünüyor.

Zubkov için satın alma opsiyonu konusunda da sıkı bir pazarlık yapılacak. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğ Oleksandr Zubkov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Gerektiğinde forvette de oynayan Ukraynalı futbolcu hücum hattında joker özelliği taşıyor.

  1. 19.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Oleksandr Zubkov sürprizi! İlk temas kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA