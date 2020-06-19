Fenerbahçe'den Oleksandr Zubkov sürprizi! İlk temas kuruldu
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, bonservisi Ukrayna ekibi Shakthar Donetsk'te olan 23 yaşındaki Oleksandr Zubkov'u gündemine aldı. Sarı-lacivertli takımın, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... Sarı-lacivertliler bonservisi Shakthar Donetsk'te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u transfer etmek için kolları sıvadı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve Shakthar Donetsk ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Shakthar'a 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro önermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı oyuncuya da aynı rakamı teklif etmeyi düşünüyor.
Zubkov için satın alma opsiyonu konusunda da sıkı bir pazarlık yapılacak. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğ Oleksandr Zubkov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Gerektiğinde forvette de oynayan Ukraynalı futbolcu hücum hattında joker özelliği taşıyor.
- 19.06.2020
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