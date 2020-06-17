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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Tahir Karapınar ile kara bir gece!

ile kara bir gece!

Tahir Karapınar ile kara bir gece!

’nin hocası, “İlk golü çok basit yedik! Bizim yediğimiz goller üst seviyedeki bir takıma yakışmıyor. Artık yeni sezona hazırlanmalıyız” dedi.

'nin pandemi sonrası pro lisans diploması olduğu için geçici olarak takımı emanet ettiği Teknik Direktör , sezonun en kritik maçında sarı-lacivertlileri üzdü. Kanarya, Karapınar ile çıktığı maçta 'kara bir gece' yaşadı ve tek hedef olan 'na veda etti. Karapınar, maç sonu yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi hazırlanmıştık, planlarımızı yapmıştık. Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı" dedi.

DENİZ ÖZÜR DİLEDİ

"Taraftarımızı sevindirmek istiyorduk" diyen Karapınar, "İlk golü çok basit yedik! Bizim yediğimiz goller üst seviyedeki bir takıma yakışmıyor. Artık önümüzdeki sezona hazırlanmamız lazım" dedi. Tecrübeli hoca, oyundan alınmasına kızan ile ilgili ise, "Deniz arkadaşlarından özür diledi. Hırsla böyle bir şey yaptı. Yanlış yapmış olabiliriz ama plan dahilinde onu çıkardık" diye konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ: NEDEN BEN ÇIKTIM!

karşısında Fenerbahçe'yi umutlandıran golü atan Deniz Türüç, oyundan alınmasına isyan etti. 42. dakikada Hasan Ali'nin ortasında topu filelere gönderen Deniz, 61'inci dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakırken oyundan çıkarılmasına şaşırdı. Kenara gelirken "Neden beni aldınız?" şeklinde işaret yapan Deniz'e, tribündeki "Otur yerine" diye tepki gösterdi. Deniz, bu sezon 29. resmi maçında 5. golünü kaydetti.

HASAN ALİ'DEN ASİST SİFTAHI

F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , Trabzonspor derbisine ilk 11'de başladı ve bu sezonki ilk asistini yaptı. Sol bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Deniz'in 42. dakikada attığı gol öncesi yaptığı bindirmenin ardından nokta atışı bir ortayla golü hazırladı.

  1. 17.6.2020
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