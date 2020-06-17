Tahir Karapınar ile kara bir gece!

Fenerbahçe'nin pandemi sonrası pro lisans diploması olduğu için geçici olarak takımı emanet ettiği Teknik Direktör Tahir Karapınar, sezonun en kritik maçında sarı-lacivertlileri üzdü. Kanarya, Karapınar ile çıktığı maçta 'kara bir gece' yaşadı ve tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Karapınar, maç sonu yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi hazırlanmıştık, planlarımızı yapmıştık. Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı" dedi.

DENİZ ÖZÜR DİLEDİ

"Taraftarımızı sevindirmek istiyorduk" diyen Karapınar, "İlk golü çok basit yedik! Bizim yediğimiz goller üst seviyedeki bir takıma yakışmıyor. Artık önümüzdeki sezona hazırlanmamız lazım" dedi. Tecrübeli hoca, oyundan alınmasına kızan Deniz Türüç ile ilgili ise, "Deniz arkadaşlarından özür diledi. Hırsla böyle bir şey yaptı. Yanlış yapmış olabiliriz ama plan dahilinde onu çıkardık" diye konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ: NEDEN BEN ÇIKTIM!

Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'yi umutlandıran golü atan Deniz Türüç, oyundan alınmasına isyan etti. 42. dakikada Hasan Ali'nin ortasında topu filelere gönderen Deniz, 61'inci dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakırken oyundan çıkarılmasına şaşırdı. Kenara gelirken "Neden beni aldınız?" şeklinde işaret yapan Deniz'e, tribündeki Volkan Demirel "Otur yerine" diye tepki gösterdi. Deniz, bu sezon 29. resmi maçında 5. golünü kaydetti.

HASAN ALİ'DEN ASİST SİFTAHI

F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor derbisine ilk 11'de başladı ve bu sezonki ilk asistini yaptı. Sol bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Deniz'in 42. dakikada attığı gol öncesi yaptığı bindirmenin ardından nokta atışı bir ortayla golü hazırladı.