Thiago Silva’da flaş gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden Thigo Silva, sözleşmesinin sona erdiği PSG ile yollarını ayırdı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, önceki gece Silva ve Cavani ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin 8 sezondur PSG'de oynayan 35 yaşındaki stoperle görüştüğü iddia edilirken, birçok kulübün de devreye olduğu kaydedildi. Özellikle İngiliz ekiplerinin Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.