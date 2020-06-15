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15 Haziran 2020, Pazartesi
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’da flaş gelişme! ...

Thiago Silva’da flaş gelişme! Fenerbahçe...

'nin listesinde yer alan isimlerden , sözleşmesinin sona erdiği ile yollarını ayırdı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, önceki gece Silva ve Cavani ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.

'nin listesinde yer alan isimlerden , sözleşmesinin sona erdiği ile yollarını ayırdı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, önceki gece Silva ve Cavani ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin 8 sezondur PSG'de oynayan 35 yaşındaki stoperle görüştüğü iddia edilirken, birçok kulübün de devreye olduğu kaydedildi. Özellikle İngiliz ekiplerinin Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.

  1. 15.6.2020
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