Thiago Silva’da flaş gelişme! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden Thigo Silva, sözleşmesinin sona erdiği PSG ile yollarını ayırdı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, önceki gece Silva ve Cavani ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden Thigo Silva, sözleşmesinin sona erdiği PSG ile yollarını ayırdı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, önceki gece Silva ve Cavani ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin 8 sezondur PSG'de oynayan 35 yaşındaki stoperle görüştüğü iddia edilirken, birçok kulübün de devreye olduğu kaydedildi. Özellikle İngiliz ekiplerinin Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.
- 15.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Thiago Silva’da flaş gelişme! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.