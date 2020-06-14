Fenerbahçe'den Muslera paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık tespit edilen Uruguaylı eldivene, ezeli rakip Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.