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14 Haziran 2020, Pazar
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'den Muslera paylaşımı!

Fenerbahçe'den Muslera paylaşımı!

, maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın yıldız kalecisi , maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık tespit edilen Uruguaylı eldivene, ezeli rakip 'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 22:25
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