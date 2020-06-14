Fenerbahçe'den Muslera paylaşımı!
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık tespit edilen Uruguaylı eldivene, ezeli rakip Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geçmiş olsun Fernando Muslera ??— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2020
En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 22:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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