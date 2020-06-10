Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki da izledi.
Sarı-lacivertli takım, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
- 10.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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