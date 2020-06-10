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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'de hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

, 'in 27. haftasında ile Cuma günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, yöneticiler ve Danabaş da takip etti.

, 'in 27. haftasında ile Cuma günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe 'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Danabaş ve da izledi.

Sarı-lacivertli takım, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.


  1. 10.06.2020
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