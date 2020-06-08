Polonyalı Rybus'un menajeri: Bir İstanbul takımıyla anlaştık - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Menajeri resmen duyurdu! "Bir İstanbul takımıyla anlaştık"

Polonyalı Rybus'un menajeri: Bir takımıyla anlaştık

Polonyalı Rybus'un menajeri: Bir İstanbul takımıyla anlaştık

Son dakika haberine göre, ve ile ismi anılan Polonyalı sol bek 'un menajeri , bir takımıyla anlaştıklarını ve 10 gün içinde sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

'in dev ekipleri ve 'nin tranasfer gündeminde yer alan 'un menajeri , oyuncusunun bir kulübüyle anlaştığını açıkladı.

Polonyalı sol bekin menajeri, yaptığı açıklamada, " sözleşme uzatma konusunda benimle veya Rybus ile temasa geçmedi. Ancak bir İstanbul takımıyla tüm şartları zaten kabul ettik ve Türk kulübüyle 10 gün içinde sözleşme imzalamamız gerekiyor" dedi.

Yaşanan bu gelişme sonrası 30 yaşındaki yıldızın hangi takıma olacağı merak konusu oldu.

RYBUS KİMDİR?
kariyerinde daha önce , Terek ve takımlarında forma giyen Maciej Rybus, 2017 yılında Lyon'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Bu sezon sonunda Rus ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Rybus, 2019/20 sezonunda ligde oynadığı 14 maçta 4 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi ve kupa dahil olmak üzere tüm kulvarlarda ise 21 maçta şans buldu.

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 20:34
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