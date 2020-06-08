Polonyalı Rybus'un menajeri: Bir İstanbul takımıyla anlaştık
Son dakika haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan Polonyalı sol bek Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski, bir İstanbul takımıyla anlaştıklarını ve 10 gün içinde sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.
Süper Lig'in dev ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tranasfer gündeminde yer alan Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski, oyuncusunun bir İstanbul kulübüyle anlaştığını açıkladı.
Polonyalı sol bekin menajeri, yaptığı açıklamada, "Lokomotiv Moskova sözleşme uzatma konusunda benimle veya Rybus ile temasa geçmedi. Ancak bir İstanbul takımıyla tüm şartları zaten kabul ettik ve Türk kulübüyle 10 gün içinde sözleşme imzalamamız gerekiyor" dedi.
Yaşanan bu gelişme sonrası 30 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.
RYBUS KİMDİR?
kariyerinde daha önce Legia Varşova, Terek ve Lyon takımlarında forma giyen Maciej Rybus, 2017 yılında Lyon'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Bu sezon sonunda Rus ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Rybus, 2019/20 sezonunda ligde oynadığı 14 maçta 4 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi ve kupa dahil olmak üzere tüm kulvarlarda ise 21 maçta şans buldu.
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 20:34
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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