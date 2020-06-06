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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de ayrılık! O kulüpten haber bekliyor

Fenerahçe'de ayrılık! O kulüpten haber bekliyor

Fenerahçe'de ayrılık! O kulüpten haber bekliyor

Bu sezondan beklediğini bulamayan 'de hesaplar gelecek sezon üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken, kadro mühendisliğini de bu yönde gerçekleştiriyor. Sarı kanarya yapacağı transferlerin yanında bazı isimlerle de yol ayrımına gidecek. İşte detaylar...

, ekibi 'den 3,50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miha ile yollar ayrımında...

Sarı-lacivertlilerin daha öncede kulüp kendisine kulüp bulmasını istediği Zajc, ile anlaşmaya yakındı ancak ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu gerçekleşmemişti.

Sloven oyuncu, bu transfer için hala umudu kesmiş değil. İtalyan ekibi, orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi yüksek bir bedelle bu yaz satmaya hazırlanıyor.

Zajc, Tonali'nin satışı sonrası Brescia'nın kendisini transfer etmek için yeniden girişimlerde bulunmasını bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Empoli formasıyla 2 yıl 'da top koşturmuştu.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 12:44
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