Fenerahçe'de ayrılık! O kulüpten haber bekliyor
Bu sezondan beklediğini bulamayan Fenerbahçe'de hesaplar gelecek sezon üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken, kadro mühendisliğini de bu yönde gerçekleştiriyor. Sarı kanarya yapacağı transferlerin yanında bazı isimlerle de yol ayrımına gidecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Empoli'den 3,50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miha Zajc ile yollar ayrımında...
Sarı-lacivertlilerin daha öncede kulüp kendisine kulüp bulmasını istediği Zajc, Brescia ile anlaşmaya yakındı ancak ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.
Sloven oyuncu, bu transfer için hala umudu kesmiş değil. İtalyan ekibi, orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi yüksek bir bedelle bu yaz satmaya hazırlanıyor.
Zajc, Tonali'nin satışı sonrası Brescia'nın kendisini transfer etmek için yeniden girişimlerde bulunmasını bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Empoli formasıyla 2 yıl İtalya'da top koşturmuştu.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 12:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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