Miha Zajc’a 'Kulüp bul' mesajı
Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayı transfer döneminde Empoli'den kadrosuna kattığı Sloven futbolcu Miha Zajc, kulüpte kaldığı süre boyunca kendini gösteremedi. Beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki orta sahadan kulüp bulması istendi.
Fenerbahçe, 2019'un ocak ayı transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'tan istediği verimi alamadı. Saı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı.
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de teknik heyet, bir yandan alınacak isimleri belirlerken diğer yandan da takımdan gönderileceklerin listesini yapıyor.
2.5 MİLYON EURO GELİRSE SATILACAK
Gitmesi beklenen oyunculardan biri de Miha Zajc oldu. İtalyan ekibinden 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miha Zajc'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon Euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 4.6.2020
- UEFA'nın Trabzonspor kararına ilişkin önemli açıklama! "Ceza kesinleşmiş değil"
- Resmi açıklama geldi! Galatasaray'ın Florinel Coman transferi suya düştü
- Galatasaray'da Marcao şoku! Açıkladılar...
- Voleybolda yabancı kontenjanı değişmedi!
- Kayserispor'dan tesisler için flaş karar! Kır düğünü yapacaklar
- Ayrılığı canlı yayında açıklandı! "Sezon bitmeden gidebilir!"
- Kayserisporlu Miguel Lopes makyaj yaptı! İşte o anlar
- Galatasaray'da hangi isimler takımdan ayrılacak?
- Maxim ve Kayode takımda kalacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı
- Mehmet Emin Uluç: Pandemi süreci Kruse'nin tedavi sürecini sekteye uğrattı
- Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro
- Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...
- Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede
- Corona virüsünde (koronavirüs) bir ilk yaşandı! Bu tarih kayıtlara geçti
- Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Miha Zajc’a 'Kulüp bul' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.