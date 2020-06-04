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04 Haziran 2020, Perşembe
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’a 'Kulüp bul' mesajı

Miha Zajc’a 'Kulüp bul' mesajı

'ye 2019 yılının ocak ayı döneminde Empoli'den kadrosuna kattığı Sloven futbolcu , kulüpte kaldığı süre boyunca kendini gösteremedi. Beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki orta sahadan kulüp bulması istendi.

, 2019'un ocak ayı döneminde İtalyan ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı 'tan istediği verimi alamadı. Saı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de teknik heyet, bir yandan alınacak isimleri belirlerken diğer yandan da takımdan gönderileceklerin listesini yapıyor.

2.5 MİLYON EURO GELİRSE SATILACAK

Gitmesi beklenen oyunculardan biri de Miha Zajc oldu. İtalyan ekibinden 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miha Zajc'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon Euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

  1. 4.6.2020
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