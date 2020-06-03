Fenerbahçe'nin gözdesi teklifi resmen açıkladı!

Sezona 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırma parolasıyla başlayan Fenerbahçe, üst üste alınan kötü sonuçların ardından liderlik yarışını zora sokmuştu. Rotayı önümüzdeki sezona çeviren ve planlamalarına erkenden başlayan sarı-lacivertlilerin transferde gözde ismi, kendisine yapılan teklifle ilgili itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
3 Haziran 2020 Çarşamba 23:19
Güncelleme: 03.06.2020 23:25
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e de ara verilmiş, ligin başlangıç tarihi olarak da 12 Haziran açıklanmıştı.
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.
Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.
Sezon sonunda birçok futbolcu ile yollarını ayırması beklenen Kanarya, sezon sonunda tekrar şampiyonluk yaşayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek istiyor.
Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim de gündeme geldi.