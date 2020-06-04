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04 Haziran 2020, Perşembe
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Potada maaş krizi aşıldı

Potada maaş krizi aşıldı

'nda yaşanan maaş krizi çözüme kavuştu.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda yaşanan maaş krizi çözüme kavuştu. Kulübün adının krizle anılmasından rahatsız olan Başkan , oyuncuların 2 aylık alacaklarını yatırdı ve hiçbir oyuncunun alacağının kalmaması için talimat verdi.
  1. 4.6.2020
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