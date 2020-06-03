Fenerbahçe'ye izin çıkmadı! TFF... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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'ye izin çıkmadı! ...

Fenerbahçe'ye izin çıkmadı! TFF...

'in 12 Haziran'da yeniden başlatılacağının açıklanmasının ardından antrenmanlarını 'nin Riva'daki tesislerinde sürdüren 'nin hazırlık maçı önerisine izin verilmedi.

Çalışmalarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren 'nin hazırlık maçı isteğine TFF Sağlık Kurulu'ndan onay çıkmadı.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

  1. 03.06.2020
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