Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...

Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, iddialı bir ekip kurmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda, tanıdık bir ismi gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın da istediği o isim ve detaylar...

3 Haziran 2020 Çarşamba 08:35
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...

Dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...

Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de kadrosuna görmek istediği Aston Villa'lı Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...

Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. Fenerbahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...

Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.

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