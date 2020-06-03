Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, iddialı bir ekip kurmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda, tanıdık bir ismi gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın da istediği o isim ve detaylar...