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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...
Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, iddialı bir ekip kurmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda, tanıdık bir ismi gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın da istediği o isim ve detaylar...
3 Haziran 2020 Çarşamba 08:35
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Dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.
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Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de kadrosuna görmek istediği Aston Villa'lı Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.
Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. Fenerbahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.