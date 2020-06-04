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04 Haziran 2020, Perşembe
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’in gelişinin 16. yılı kutlandı

Alex’in gelişinin 16. yılı kutlandı

Kulüp tarihinde unutulmaz izler bırakan de , dün sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kulüp tarihinde unutulmaz izler bırakan de , dün sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 16 yıl önce, 3 Haziran 2004'da 'ye gelerek sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan Brezilyalı yıldız, hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. 8 sezon formasını giyen Alex, 3 şampiyonluk yaşamış ve 344 maçta 171 gol atmıştı. Sambacı, döneminde gözyaşlarıyla Fener'den ayrılmıştı.
  1. 4.6.2020
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