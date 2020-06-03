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03 Haziran 2020, Çarşamba
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'de kampını tamamladı!

Fenerbahçe'de Riva kampını tamamladı!

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan için hazırlıklarını sürdüren , 'tan bu yana 'da sürdürdüğü kampını tamamladı.

, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, ve 'nde 'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.

Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra 'nde devam edecek.

  1. 03.06.2020
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