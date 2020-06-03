Fenerbahçe'de Riva kampını tamamladı!
12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 26 Mayıs'tan bu yana Riva'da sürdürdüğü kampını tamamladı.
Fenerbahçe, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.
Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.
Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.
- 03.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Riva kampını tamamladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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