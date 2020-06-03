Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus Flamengo'da kalıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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'nin hoca adaylarından Flamengo'da kalıyor!

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus Flamengo'da kalıyor!

Teknik direktör arayışını sürdüren 'nin listesinde yer aldığı iddia edilen isimlerden olan , kulübü Flamengo ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran ve 'nin de listesinde yer aldığı öne sürülen Portekizli teknik direktör , takımda kalıyor.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, mukavelesinin bir yıl daha uzatılması konusunda kulübü ile anlaşmaya vardı.

2021'de bitecek yeni kontrat ile Jorge Jesus'un 4 milyon Euro maaş alacağı ifade edildi. Brezilya ekibine geldiğinden beri önemli başarılar elden eden tecrübeli teknik adam, bu süreçte Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşarken, Copa Libertadores'i de müzesine götürdü.


  1. 03.06.2020
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