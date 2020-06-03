Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus Flamengo'da kalıyor!

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer aldığı öne sürülen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, takımda kalıyor.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, mukavelesinin bir yıl daha uzatılması konusunda kulübü ile anlaşmaya vardı.

2021'de bitecek yeni kontrat ile Jorge Jesus'un 4 milyon Euro maaş alacağı ifade edildi. Brezilya ekibine geldiğinden beri önemli başarılar elden eden tecrübeli teknik adam, bu süreçte Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşarken, Copa Libertadores'i de müzesine götürdü.



