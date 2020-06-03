Fenerbahçeli oyuncunun ikiz kardeşi Beşiktaş'a! Genç yıldız...
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren ekiplerden Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk kupasının sahibi olmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Gündemdeki son isim ise, bonservisi Fenerbahçe'de olan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi... İşte detaylar.
Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi.
Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak bu yıl Belçika'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan Kerim'in de Süper Lig'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında. Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1'inci Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 Milli Takım formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.
- 03.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli oyuncunun ikiz kardeşi Beşiktaş'a! Genç yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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