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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçeli oyuncunun 'a! Genç yıldız...

Fenerbahçeli oyuncunun ikiz kardeşi Beşiktaş'a! Genç yıldız...

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren ekiplerden , gelecek sezon şampiyonluk kupasının sahibi olmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Gündemdeki son isim ise, bonservisi 'de olan Barış Alıcı'nın ... İşte detaylar.

Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon Altınordu'dan 'ye transfer olarak bu yıl 'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın olan Kerim'in de 'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında. Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1'inci Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.

  1. 03.06.2020
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