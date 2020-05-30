İki taraf da karlı çıkar
Chadli transferi Fransız basınında da yankılanmaya başladı. haberlerde “Monaco ücretinden kurtulmak istiyor, Türkler ise kadroda alternatif arıyor. İki taraf da bundan karlı çıkabilir” denildi.
Monaco'nun uygun şartlarda Beşiktaş'a önerdiği Nacer Chadli'nin transfer ihtimali Fransız basınında da dile getirilmeye başladı. Haberlerde oyuncunun Beşiktaş'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu yorumları yapıldı. "Türkler, kadroda alternatif olabilecek isimler arıyor. Monaco da Chadli'den kurtulmak istiyor. Bu iki taraf için de karlı bir anlaşma olabilir" ifadeleri kullanıldı.
"TÜRKİYE'DE YENİDEN ÇIKIŞ YAPABİLİR"
Ayrıca Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncuyu daha önce de istediği hatırlatılırken, "Chadli beklenen patlamayı yapamadı ve artık kadroda yer alması çok zor. Fakat Türkiye'de yeniden bir çıkışa imza atabilir" denildi.
Fransız ekibi, 30 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro gibi bir rakama transferin bitebileceği haberini yollamıştı. Yönetimin ise konuyu Sergen Yalçın'la görüştükten sonra harekete geçmeyi planladığı belirtilmişti.
- 30.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İki taraf da karlı çıkar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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