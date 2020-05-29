Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş,'ta birçok isim gündeme gelmişti. Pandemi nedeniyle mali anlamda büyük bir zarara uğrayan Beşiktaş, transferde sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Kara Kartal'ın transfer listesinde olan yıldız ismin menajeri ise transferi açıkladı. İşte o açıklamalar...
29 Mayıs 2020 Cuma 19:03
Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e ara erilmiş bu arada takımlar transfer çalışmalarına başlamıştı.

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Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir mesai harcayan takımların başında ise Beşiktaş geliyor.

Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için yoğun mesai harcayan Kartal'da birçok isim gündeme gelmişti.

Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

12 Haziran'da yeniden başlyacak olan Süper Lig öncesinde siyah-beyazlılar transferlerde transferde büyük bir mesafe aldı.

Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda zarara uğrayan kulüp, önceliğini düşük maliyetli ya da bonservissiz isimlere yöneltmişti.

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