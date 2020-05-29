Haberler Galeri Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş,'ta birçok isim gündeme gelmişti. Pandemi nedeniyle mali anlamda büyük bir zarara uğrayan Beşiktaş, transferde sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Kara Kartal'ın transfer listesinde olan yıldız ismin menajeri ise transferi açıkladı. İşte o açıklamalar...

29 Mayıs 2020 Cuma 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





