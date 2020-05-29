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Yıldız ismin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş,'ta birçok isim gündeme gelmişti. Pandemi nedeniyle mali anlamda büyük bir zarara uğrayan Beşiktaş, transferde sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Kara Kartal'ın transfer listesinde olan yıldız ismin menajeri ise transferi açıkladı. İşte o açıklamalar...
29 Mayıs 2020 Cuma 19:03
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Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e ara erilmiş bu arada takımlar transfer çalışmalarına başlamıştı.
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Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir mesai harcayan takımların başında ise Beşiktaş geliyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için yoğun mesai harcayan Kartal'da birçok isim gündeme gelmişti.
12 Haziran'da yeniden başlyacak olan Süper Lig öncesinde siyah-beyazlılar transferlerde transferde büyük bir mesafe aldı.
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda zarara uğrayan kulüp, önceliğini düşük maliyetli ya da bonservissiz isimlere yöneltmişti.