Krizi fırsata çevirin
Oyuncuları ile görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hangi takımın lige nasıl başlayacağını kimse bilmiyor. Üst sıralardakiler daha stresli olacak. 8’de 8 yapmamak için bir neden yok” diye konuştu.
Süper Lig'de 12 Haziran'da yapılacak santraya ara vermeden hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın işi iyice sıkı tutmaya başladı. Oyuncuları kafa olarak lige hazırlamak için gayret gösteren tecrübeli çalıştırıcının dün sabahki antrenman öncesinde takıma bir konuşma yaptığı belirtildi. Yalçın'ın kalan 8 haftanın her takım için zorlu geçeceğini vurgulayarak "Sadece biz değil herkes bu sıkıntıyı yaşadı, herkes gerildi. Üst sıralardaki takımlar şu an daha panik haldeler. Hangi takımın lige nasıl başlayacağını kimse bilmiyor. Önemli olan bu tür durumlarda krizi fırsata çevirmektir. Rakiplerimize göre daha rahat oynayacağız. 8'de 8 yapmamak için hiçbir neden yok" dediği belirtildi.
ATIBA İLE ÖZEL KONUŞMA
Maaş indirimi, gelecek ve gidecekler konusuna değinen siyah- beyazlı teknik adamın, "Bu tür konular her zaman için zordur. Gideceğinizi bildiğiniz bir yere aidiyet hissetmek zordur. Ama şu anda kimseden vazgeçmiş değiliz. Performansı iyi olan burada devam eder. Daha da ötesinde şu an bu kulübün çatısı altındayız ve elimizden geleni yapma zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Öte yandan Yalçın'ın pandemiden çok etkilenen Atiba ile de özel bir görüşme yaparak, "Sen bu takım için çok şey ifade ediyorsun. Senin gayretli olman diğer oyuncuları da etkileyecektir" sözleriyle kendisine saha içinde yardım etmesini istedi.
- 30.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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