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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başkan işe koyuldu!

Başkan işe koyuldu!

Son testleri negatif çıkan ve karantina süresini de dolduran başkan dün soluğu 'nde aldı.

Son testleri negatif çıkan ve karantina süresini de dolduran başkan dün soluğu 'nde aldı. Başkanın, A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ'la beraber maaş indirimi konusundaki görüşmeler üzerinde çalıştığı bildirildi. Öte yandan, sözleşmesi sona erecek olan oyunculardan teknik direktör 'ın kalmasını istediği isimlerle de görüşmeler bu süreç içinde başlayacak. Başkan ayrıca tesislerdeki hijyen kontrollerini de inceledi.
  1. 30.5.2020
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