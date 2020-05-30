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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'e Rebocho formülü

Boateng'e Rebocho formülü

'in 'la olan sözleşmesi, 5 maçta daha forma giymesi halinde 1.7 milyon eurodan uzayacak. Bu parayı vermeyi kesinlikle düşünmeyen yönetimin, yeni şartları kabul etmezse Boateng'in 10 maçı tamamlamasına izin vermemesi ve kadroya aldırmaması tek seçenek olacak.

'ın kalıp kalmaması yeni mali şartları kabul edip etmeyeceğine bağlı. '10 maç 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzar' şeklinde anlaşması bulunan Ganalı oyuncu 5 maçta bu şartı yakaladı ve 10 maçı tamamlarsa 1.7 milyon euro'dan sözleşmesi uzayacak. Bu parayı vermeyi kesinlikle düşünmeyen yönetimin yeni şartları kabul etmezse Boateng'in 10 maçı tamamlamasına izin vermemesi ve kadroya aldırmaması tek seçenek olacak.
  1. 30.5.2020
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