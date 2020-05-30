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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Çok oyna çok kazan

Çok oyna çok kazan

Beşıktaş, indirim talep edeceği oyuncuların kontratlarına, düşük garanti ücret artı maç başı koyacak. Böylece maaş dengesizliği azalıp forma rekabeti artacak.

Beşıktaş, indirim talep edeceği oyuncuların kontratlarına, düşük garanti ücret artı maç başı koyacak. Böylece maaş dengesizliği azalıp forma rekabeti artacak. Siyah-beyazlı yöneticilerin, başkan Çebi'ye mevcut futbolcuların yüklü kontratlarının önüne geçmek için böyle bir öneride bulunduğu ve Çebi'nin de onay verdiği öğrenildi. Gökhan, Atiba ve 'e yapılacak yeni teklifin senelik ücretlerinin bir hayli altında olacağı öğrenildi.
  1. 30.5.2020
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