Nihai karar verildi! Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş bir süredir eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı transfer gündemine almıştı. Siyah-beyazlılara transfer müjdesi Senegalli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Porto'dan geldi. Portekiz ekibi Aboubakar'la ilgili nihai kararını verdi ve yollar kesin olarak ayrılacak.
Vincent Aboubakar'dan gelen haber Beşiktaş'ın umutlarını yeşertti. Futbola Portekiz ekibi Porto'da devam eden yıldız futbolcuyla yolların kesin olarak ayrılmasına karar verildi.
İSTENMEYEN ADAM DURUMUNA GELDİ!
2014 yılında Lorient ekibinden sonra Porto'ya giden Vincent Aboubakar, o dönemlerde Avrupa'da haklı bir üne sahipti. Futbolcu, şimdilerde ise Portekiz ekibinde adeta istenmeyen adam durumuna geldi. Yaşadığı sakatlıklarla düşüşe geçen ve kadroya girmekte zorlanan futbolcu için Porto nihai kararını verdi.
ABOUBAKAR PORTO'DAN KESİN OLARAK AYRILACAK
Ajansspor'un derlediği Correio da Manha'dan gelen bilgilere göre; Porto, Kamerunlu golcüyü satış listesine koydu. Yaz transfer döneminde Vincent Aboubakar, Porto'dan ayrılacak.
AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Futbolcu da artık tam anlamıyla Portekiz ekibinden ayrılmak için gün sayıyor. Kasım ayında bir açıklama yapan golcü oyuncu, "Evet, ayrılacağım. Hayatım boyunca burada kalacak değilim" diyerek sinyali vermişti.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI!
Porto'da bu sezon 7 maçta 271 dakika süre alan ve 2 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ta 38 maçta 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nihai karar verildi! Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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