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02 Haziran 2020, Salı
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Nihai karar verildi! 'a Aboubakar müjdesi

Nihai karar verildi! Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

ekiplerinden bir süredir eski yıldızı gündemine almıştı. Siyah-beyazlılara transfer müjdesi Senegalli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Porto'dan geldi. Portekiz ekibi Aboubakar'la ilgili nihai kararını verdi ve yollar kesin olarak ayrılacak.

'dan gelen haber 'ın umutlarını yeşertti. Futbola Portekiz ekibi Porto'da devam eden yıldız futbolcuyla yolların kesin olarak ayrılmasına karar verildi.

İSTENMEYEN ADAM DURUMUNA GELDİ!
2014 yılında Lorient ekibinden sonra Porto'ya giden Vincent Aboubakar, o dönemlerde Avrupa'da haklı bir üne sahipti. Futbolcu, şimdilerde ise Portekiz ekibinde adeta istenmeyen adam durumuna geldi. Yaşadığı sakatlıklarla düşüşe geçen ve kadroya girmekte zorlanan futbolcu için Porto nihai kararını verdi.

ABOUBAKAR PORTO'DAN KESİN OLARAK AYRILACAK
Ajansspor'un derlediği Correio da Manha'dan gelen bilgilere göre; Porto, Kamerunlu golcüyü satış listesine koydu. Yaz döneminde Vincent Aboubakar, Porto'dan ayrılacak.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Futbolcu da artık tam anlamıyla Portekiz ekibinden ayrılmak için gün sayıyor. Kasım ayında bir açıklama yapan golcü oyuncu, "Evet, ayrılacağım. Hayatım boyunca burada kalacak değilim" diyerek sinyali vermişti.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI!
Porto'da bu sezon 7 maçta 271 dakika süre alan ve 2 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ta 38 maçta 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

  1. 02.06.2020
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