Nihai karar verildi! Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Vincent Aboubakar'dan gelen haber Beşiktaş'ın umutlarını yeşertti. Futbola Portekiz ekibi Porto'da devam eden yıldız futbolcuyla yolların kesin olarak ayrılmasına karar verildi.

İSTENMEYEN ADAM DURUMUNA GELDİ!

2014 yılında Lorient ekibinden sonra Porto'ya giden Vincent Aboubakar, o dönemlerde Avrupa'da haklı bir üne sahipti. Futbolcu, şimdilerde ise Portekiz ekibinde adeta istenmeyen adam durumuna geldi. Yaşadığı sakatlıklarla düşüşe geçen ve kadroya girmekte zorlanan futbolcu için Porto nihai kararını verdi.

ABOUBAKAR PORTO'DAN KESİN OLARAK AYRILACAK

Ajansspor'un derlediği Correio da Manha'dan gelen bilgilere göre; Porto, Kamerunlu golcüyü satış listesine koydu. Yaz transfer döneminde Vincent Aboubakar, Porto'dan ayrılacak.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Futbolcu da artık tam anlamıyla Portekiz ekibinden ayrılmak için gün sayıyor. Kasım ayında bir açıklama yapan golcü oyuncu, "Evet, ayrılacağım. Hayatım boyunca burada kalacak değilim" diyerek sinyali vermişti.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI!

Porto'da bu sezon 7 maçta 271 dakika süre alan ve 2 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ta 38 maçta 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.