Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi süresince yaşadığı mali zarar nedeniyle transferde düşük bütçeli ya da sözleşmesi sona eren yıldızlara yönelen Kara Kartal'a müjdeli haber geldi. Buna göre Alman kulübünde istenilen performansı sergileyemeyen yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transferine onay çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi... Siyah beyazlıların gündeminde olduğu iddia edilen Nana Ampomah'ın ayrılığına onay verilebileceği iddia edildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz yaz 4 milyon euro karşılığında Fortuna Düsseldorf'a transfer olan yıldız ismin burada istediği performansı sergileyemediği ifade edildi.
Almanya Bundesliga'nın sona ermesiyle beraber Düsseldorf'un Ampomah konusunda karar vereceği ve Beşiktaş'ın kiralık teklifine onay vereceği aktarıldı.
Nana Ampomah, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada rol alırken 2 gol kaydetti ve 1 asiste imza attı.
- 02.06.2020
- Güncelleme: 02.06.2020 16:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Nana Ampomah... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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