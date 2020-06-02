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02 Haziran 2020, Salı
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'a müjdesi! Nana ...

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Nana Ampomah...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi süresince yaşadığı mali zarar nedeniyle transferde düşük bütçeli ya da sözleşmesi sona eren yıldızlara yönelen Kara Kartal'a müjdeli haber geldi. Buna göre Alman kulübünde istenilen performansı sergileyemeyen yıldız futbolcunun 'a transferine onay çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a müjdesi geldi... Siyah beyazlıların gündeminde olduğu iddia edilen Nana 'ın ayrılığına onay verilebileceği iddia edildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz yaz 4 milyon euro karşılığında Fortuna Düsseldorf'a transfer olan yıldız ismin burada istediği performansı sergileyemediği ifade edildi.

Almanya Bundesliga'nın sona ermesiyle beraber Düsseldorf'un Ampomah konusunda karar vereceği ve Beşiktaş'ın kiralık teklifine onay vereceği aktarıldı.

Nana Ampomah, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada rol alırken 2 gol kaydetti ve 1 asiste imza attı.

  1. 02.06.2020
  2. Güncelleme: 02.06.2020 16:35
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