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29 Mayıs 2020, Cuma
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faydalı olur

Larin faydalı olur

'da gösterdiği performansla dikkat çeken 'e Avrupa'nın birkaç takımından teklif geldiği iddiaları ortada dolaşırken, elde kalması durumunda 'ın önemli kozlarından biri olacağı konuşuluyor.

'da gösterdiği performansla dikkat çeken 'e Avrupa'nın birkaç takımından teklif geldiği iddiaları ortada dolaşırken, elde kalması durumunda 'ın önemli kozlarından biri olacağı konuşuluyor. Yalçın, Kanadalı forvetin Belçika'da kazandığı öz güvenle takıma çok faydalı olacağını düşünüyor. Larin de geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına verdiği demeçte "'ta kendimi ispatlamak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.
  1. 29.5.2020
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