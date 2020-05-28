Göksel Gümüşdağ açıkladı! Mert Günok ve Beşiktaş...
Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer edeceği iddia edilmişti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili son noktayı koydu.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, ''Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir.'' dedi.
Mert Günok hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen 47 yaşındaki yönetici, ''Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık.'' diye konuştu.
Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'in yıldız file bekçisi Mert Günok'u transfer edeceği iddia edilmişti.
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göksel Gümüşdağ açıkladı! Mert Günok ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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