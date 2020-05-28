Göksel Gümüşdağ açıkladı! Mert Günok ve Beşiktaş... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Medipol Başakşehir Göksel Gümüşdağ açıkladı! Mert Günok ve Beşiktaş...

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Göksel Gümüşdağ açıkladı! Mert Günok ve Beşiktaş...

ile yollarını ayıran 'ın, 'den 'u edeceği iddia edilmişti. Başakşehir Başkanı , konuyla ilgili son noktayı koydu.

Başkanı , Spor'a açıklamalarda bulundu. 'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, ''Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir.'' dedi.

hakkında çıkan iddialarına da değinen 47 yaşındaki yönetici, ''Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık.'' diye konuştu.

ile yollarını ayıran 'ın, Medipol Başakşehir'in yıldız file bekçisi Mert Günok'u transfer edeceği iddia edilmişti.

  1. 28.05.2020
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