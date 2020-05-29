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29 Mayıs 2020, Cuma
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O isim Ubani

O isim Ubani

Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan , geçtiğimiz günlerde "'nın en yetenekli futbolcusunu 'a getirmek istiyorum" demişti. Bu ismin olduğu bildirildi.

Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan , geçtiğimiz günlerde "'nın en yetenekli futbolcusunu 'a getirmek istiyorum" demişti. Bu ismin olduğu bildirildi. Mercimek'in ayrıca Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaparak U-17 Afrika Şampiyonası'nda 5 maçta 3 gol atan Ubani'nin kıtanın yeni yıldız adayı olduğunu söylediği öğrenildi.
  1. 29.5.2020
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