Roco dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Roco dönüyor

Roco dönüyor

Roco dönüyor

beri istenen verimi sağlayamayan 'nun ülkesinin takımlarından 'ya döneceği iddia edildi.

beri istenen verimi sağlayamayan 'nun ülkesinin takımlarından 'ya döneceği iddia edildi. Şili basını, 'ta yeteri kadar forma giyemeyen oyuncunun artık ayrılığa sıcak baktığını ifade etti. Resmi görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı belirtildi. Maddi kaynak arayışındaki yönetimin gelecek teklife olumlu yaklaşması bekleniyor.
  1. 29.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roco dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA