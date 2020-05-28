Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları ve şut çalışması yaptığı bildirildi. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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