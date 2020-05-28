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28 Mayıs 2020, Perşembe
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'ta maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

, 'in 27. haftasında Fraport TAV ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları ve şut çalışması yaptığı bildirildi. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek.

  1. 28.05.2020
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