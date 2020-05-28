Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları ve şut çalışması yaptığı bildirildi. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.