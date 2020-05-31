Şut çalıştılar - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Şut çalıştılar

Şut çalıştılar

Şut çalıştılar

hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda ısınma koşularının ardından pas çalışan siyah-beyazılılar ardından taktik denemeler üstünde durdu.

hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda ısınma koşularının ardından pas çalışan siyah-beyazılılar ardından taktik denemeler üstünde durdu. Antrenman yarı sahada çift kale maç sonrası şut idmanı ile sona erdi. çalışmalarını yarın çift idman ile sürdürecek.
  1. 31.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şut çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA