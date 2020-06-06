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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Kuyt zor günler geçiriyor! 22 yıl sonra...

22 yıllık eşinden boşandığını açıkladı

Dirk Kuyt 22 yıllık eşinden boşandığını açıkladı

ekibi Feyenoord'un altyapısını çalıştıran 'nin eski futbolcusu , 22 yıllık eşinden boşandığını açıkladı. Eski yıldız, boşanma gerekçeleriyle ilgili detay vermedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem forması giyen ve adı dönem dönem sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlük koltuğu için de geçen , özel hayatında zor günler geçiriyor.

Feyenoord'un altyapı takımında görev alan tecrübeli isim, basınından De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, 22 yıllık eşi Gertrude'den boşandığını söyledi. "Kariyerimden sonra kendim ve ailemden çok şeyin gittiğini fark ettim" diyen Kuyt, sözlerine şöyle devam etti:

Çoğunlukla barışçıl oldum. Çok yoğun bir dönemdeydim. Bir noktada kendinizi kaybettiğinizi görüyorsunuz. İlişkimizin ışığı söndü. Üzücü bir durum ancak çocuklarımızın iyi bir yerde olması için ikimizin de çalışması gerekecek.

4 çocuğunun olduğu eşinden ayrılmasıyla ilgili nedenleri çok fazla açıklamayan Kuyt, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istiyor.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 12:03
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