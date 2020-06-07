Janssen’den F.Bahçe itirafı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Janssen’den F.Bahçe itirafı

Janssen’den F.Bahçe itirafı

Janssen’den F.Bahçe itirafı

ekibi 'de top koşturan F.Bahçe'nin eski oyuncusu , sarı-lacivertli kulüpteki günleriyle ilgili itiraflarda bulundu.

ekibi 'de top koşturan F.Bahçe'nin eski oyuncusu , sarı-lacivertli kulüpteki günleriyle ilgili itiraflarda bulundu. Hollandalı santrfor, "F.Bahçe'de aradığım ortamı bulamadım. Tottenham'dan sonra orası bana çok farklı geldi. Bir de üzerine sakatlık yaşayınca işler tersine döndü" diye konuştu.
  1. 7.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Janssen’den F.Bahçe itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA