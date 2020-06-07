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07 Haziran 2020, Pazar
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Hasan Ali’nin önceliği

Hasan Ali’nin önceliği futbol

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan- , 'de mutlu olduğunu söyledi.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan- , 'de mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Bu takımın kaptanlarından biriyim. Şu anda bunları düşünmüyorum. Kazanmamız gereken bir var. Kısacası tek gündemim . Zamanı gelince yönetimle konuşuruz" diye konuştu.
  1. 7.6.2020
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