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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Luis Nani’den forma paylaşımı

’den forma paylaşımı

Luis Nani’den forma paylaşımı

'de bir sezon top koşturduktan sonra 8.5 milyon euro'Ya 'ya giden ve hayatını 'de 'de devam ettiren 'den duygusal bir paylaşım geldi.

'de bir sezon top koşturduktan sonra 8.5 milyon euro'Ya 'ya giden ve hayatını 'de 'de devam ettiren 'den duygusal bir paylaşım geldi. Portekizli yıldız futbolcu, hesabından görev yaptığı kulüplerin formalarını paylaştı. Duvara asılı olan formalar arasında Fenerbahçe'de giydiği 17 numaralı forma da olan Nani, "Bu kadar büyük kulüplerde oynadığım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum" ifadesini kullandı.
  1. 7.6.2020
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