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07 Haziran 2020, Pazar
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'dan evlilik teklifi

Ozan Tufan'dan evlilik teklifi

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu , evlilik yolunda attı. Yıldız oyuncu, hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu , evlilik yolunda attı. Yıldız oyuncu, hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Ozan, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu ve o anı sosyal medya hesabında yayınlandı. Ozan Tufan'ın paylaşımında ise 'kalp' emojileri yer aldı. Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.
  1. 7.6.2020
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